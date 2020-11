L'imprévisible Tournoi des Maîtres... de novembre

« C’est un genre de téléroman. Ça commence avec le jour 1. Et puis ça se poursuit avec le jour 2. Et ça se poursuit avec le jour 3. Et là, on arrive au jour 4 et on sait que tout ce qu’on a vu peut voler en éclats, parce que tu ne sais jamais ce qui va arriver sur les 9 derniers trous au Tournoi des Maîtres. »