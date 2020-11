Les mentors de Guillaume et de Maxim chez le Canadien

De l’enfance à la vie de jeune adulte, pas mal tout le monde va se découvrir un mentor et cela se mesure aisément dans le monde du sport.

En conversation avec l’animateur Mario Langlois, Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse de La Poche bleue évoquent les coéquipiers qui les ont marqués au sein du Canadien de Montréal.

« Tu as un mentor pour chaque étape dans ta vie, assure Maxim Lapierre. Ça commence avec ta famille, et après, tu as tes entraîneurs dans le hockey mineur qui te transmettent certaines valeurs. Et après, tu arrives dans le junior majeur. J’ai eu la chance d’avoir Alain Vigneault qui m’a aidé à devenir un professionnel au hockey. »

« Et dans la Ligue nationale, il y a les vétérans. La première fois que j’ai mis le chandail du Canadien de Montréal dans le vestiaire, avant un match, tu te dis que c’est vrai : ce n’est plus le repêchage, ce n’est plus une pratique au Centre Bell. Tu sautes sur la glace dans huit minutes.