La LNH ne veut pas imiter la MLS

Les équipes canadiennes de la MLS ont vécu une année d’enfer, parlez-en à l’Impact de Montréal. Abandonnés par leur gouvernement et forcés par leur ligue de s’expatrier en permanence aux États-Unis, les joueurs et entraîneurs en ont souffert un coup.

Heureusement pour les équipes canadiennes de la LNH, le commissaire Gary Bettman n’a pas l’intention de faire vivre le même sort à ses équipes canadiennes.

« Ce n’est pas vrai que nous allons déplacer nos sept équipes canadiennes au sud de la frontière. Il faut trouver une meilleure solution. »

Il faut dire que l’avantage que possède la LNH est celui d’avoir autant d’équipes canadiennes dans son circuit. Une division toute canadienne demeure une véritable option pour 2021. Le réaménagement des divisions ne serait qu’une solution temporaire, selon Bettman.

>>>>>Écoutez l'entrevue de Geoff Molson accordée à l'émission Prolongation

On parle aussi d’installer des bulles temporaires pour débuter la saison. Le plan serait de déplacer les équipes 12 jours à la fois, jouer le plus de matchs possible, avant de rentrer à la maison pour se reposer et voir la famille.

Pour la première fois depuis la fin de la dernière saison, Bettman a parlé d’une saison écourtée et non d’une saison complète. La LNH doit terminer sa saison avant les Jeux olympiques, car son diffuseur américain NBC ne pourra pas desservir les deux en même temps.

Le plan demeure de débuter la saison le 1er janvier prochain. Il faut cependant que la ligue et les joueurs trouvent un terrain d’entente pour ce qui est d’un mode de fonctionnement pour cette autre saison des plus bizarres.