LNH, pandémie et économie | «On doit absolument trouver une solution pour jouer» -Geoff Molson

Sport et pandémie ne font pas bon ménage et personne ne le sait mieux que le président du Canadien de Montréal Geoff Molson.

En conversation avec Martin McGuire et Dany Dubé en provenance d’un Centre Bell désert, le propriétaire de l’équipe a parlé longuement du contexte économique entourant son équipe durant la crise du coronavirus. À commencer par le fait que son équipe de hockey lui manque.

« Absolument. Cet été, la ligue a très bien réussi à terminer la saison. Mais comme partisan et dans les corridors, ça me manque aussi. Le retour au jeu, c’est le plus important. »

En dépit de la situation difficile dans laquelle Geoff Molson se trouve placé, il estime pouvoir replacer l’entreprise sur les rails quand le pire sera derrière nous.