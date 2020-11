L’acquisition de Romell Quioto | Un coup fumant de la part de l’Impact

Avec un peu de chance, quelques buts refusés à cause de hors-jeu et de fautes auraient pu le mettre au-dessus de la barre des dix buts. Combien de fois il a touché la tige ou le poteau? Il mériterait aussi quelques passes décisives de plus, comme celle sur le but de Bojan dimanche.

Non vraiment, Quioto a démontré un désir de gagner comme on a rarement vu chez l’Impact. Il est passionné et ça parait.

El Romantico

Le surnom de Quioto dans son pays natal, c’est El Romantico, mais attention, Quioto n’a rien d’un doux lorsqu’il saute sur le terrain. Il possède une force brute qui lui permet de garder ses adversaires à distance, surtout lorsqu’il joue dos au filet.

Et quand il se retourne pour faire sa course, l’attaquant de puissance devient extrêmement difficile à contrer. Sans mentionner que lorsqu’il tire au filet, il n’y va pas dans la dentelle, ce sont de tirs à bout portant!

Rappelons que Quioto n’a pratiquement pas joué à sa position naturelle cette saison, comme ailier, on l’a plutôt utilisé en pointe. Il s’est très bien adapté à ce nouveau rôle.