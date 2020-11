Vainqueur 3-2 contre D.C. United | L'impact se qualifie pour les séries éliminatoires

Un but de Romell Quioto à la 88e minute de jeu a rompu l’égalité et a permis à l’Impact de Montréal de vaincre D.C. United 3-2, dimanche, et ainsi de se qualifier pour les séries éliminatoires de la Major League Soccer.

Une longue passe sur le flanc gauche de Mustafa Kizza à Mason Toye et un centre de ce dernier à l’endroit de Quioto ont mené au but de ce dernier qui a dénoué l’impasse.

L’Impact était pourtant en mauvaise posture à la demie, lorsque la formation montréalaise était en déficit de 2-1. Donovan Pines (9e) et Ola Kamara (33e) avaient touché la cible pour D.C. United lors des 45 premières minutes. La riposte de l’équipe de Thierry Henry était venue de Bojan (13e).

Un doublé pour conclure

Mais les joueurs du Bleu-Blanc-Noir n’ont jamais abandonné. Victor Wanyama a créé l’égalité à la 74e minute à la suite d’une tête digne d’un missile, après avoir redirigé le centre de Quioto qui allait donner la victoire aux siens 14 minutes plus tard.

L’Impact termine ce calendrier complètement fou de la MLS - qu'il a disputé durant la pandémie et en exil partiel aux États-Unis - au neuvième rang de l’Association de l’Est.

Les dix premières équipes au classement se qualifiaient directement pour les séries ou pour un match de barrage, ce qui est le cas de l’Impact.

La formation montéalaise participe aux éliminatoires pour la première fois depuis 2016.

Samuel Piette, qui a écopé d’un carton rouge en fin de match, ne pourra disputer la rencontre éliminatoire du vendredi 20 novembre contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre.