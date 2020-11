La table est mise | Voici les scénarios qui permettent à l'Impact de se qualifier

À la suite du nul de 2-2 du Fire de Chicago mercredi soir au Minnesota, tous les scénarios sont connus pour le jour J, dimanche, dans la MLS.

Encore une fois, le sort a souri à l’Impact mercredi soir, alors que le Fire a laissé filer une avance de deux buts. En plus, Chicago a vu un but lui être refusé à la 91e minute. Ce match nul permet à l’Impact de demeurer au neuvième rang de la conférence de l’Est, malgré une séquence de cinq défaites.

Dimanche, tous les matchs dans l’Est auront lieu à 15h30. L’Impact se mesurera au D.C. United à Washington. Le Fire reçoit NYCFC, Atlanta visite Columbus et l’Inter de Miami est l’hôte de Cincinnati.

Scénario numéro un

Si l’Impact l’emporte face à D.C. United, Montréal sera qualifié pour le match suicide des séries éliminatoires.

Scénario numéro deux

Si l’Impact fait match nul face à D.C., ils auront toujours une chance d’accéder aux séries.

Pour que cela soit possible, seulement une des équipes suivantes (Atlanta, Miami et Chicago), et pas plus, peut remporter son dernier match.

Scénario numéro trois

Croyez-le ou non, il y a même un scénario possible dans lequel l’Impact peut accéder aux séries, même en subissant la défaite.

Mais pour que cela soit possible, Chicago doit absolument s’incliner, et Atlanta et Miami doivent aussi ne pas gagner.

Dans ce dernier scénario, l’Impact terminerait la saison 10e et accèderait aux séries en tant que dernier club qualifié.

Le match de dimanche face à D.C. United sera diffusé sur nos ondes dès 15h00.