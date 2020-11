L’Impact aurait l’œil sur un ancien de l’Inter Milan

L’Impact aurait l’œil sur le Ghanéen Kwadwo Asamoah, un milieu de terrain de 31 ans, rapporte GHANAsoccernet.com.

L’ancien de l’Inter de Milan est présentement libre comme l'air, lui qui a vu son entente être résiliée cet été.

C’est un milieu de terrain de formation, mais il a récemment été converti en défenseur latéral gauche. Présentement, l’Impact compte sur trois joueurs à cette position, Jukka Raitala, Jorge Corrales et le jeune Mustafa Kizza.

> > > > > Cliquez ici pour voir les faits saillants de la carrière de Kwadwo Asamoah

Notons que les contrats de Raitala et de Kizza arrivent à échéance à la fin du mois prochain.

En plus de l’Impact, Sampdoria en Italie et l’Olympique de Marseille seraient aussi dans la course. Mais selon l’article, les discussions avec l’Impact sont très positives et Montréal serait en tête de liste pour conclure la transaction.

Selon plusieurs sites, Asamoah empochait 2,5 millions d'euros par saison avec l’Inter.

Notons aussi qu’après le départ de Saphir Taïder, l’Impact se retrouve avec un seul joueur désigné en Victor Wanyama.

La fenêtre de transferts dans la MLS est présentement fermée. Si jamais Asamoah signe à Montréal, ce sera pour la saison 2021, au plus tôt.