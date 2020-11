Selon Clément Diop, l’Impact mérite d'accéder aux séries

C’est d’ailleurs pourquoi la décision a été prise par l’organisation de rester au New Jersey après le match de dimanche et ne pas rentrer à Montréal comme c’était prévu.

« C’est une décision du staff que nous respectons, car c’est la bonne chose à faire pour le bien de l’équipe. Nous nous sommes dit entre nous qu’il fallait être solidaire, demeurer focus et ne pas abandonner maintenant. »

Mais Diop a avoué que la décision a été difficile à avaler pour certains.

« La situation n’est pas pareil pour tous, et pour certains, rentrer à la maison voir leurs enfants c’est important mentalement. »

Pas de voyage au Sénégal

À l’instar de Romell Quioto (Honduras), Diop a décidé de ne pas aller jouer avec son pays, le Sénégal, la semaine prochaine.

« J’ai eu des discussions avec le staff là-bas, et à moins d’une blessure à un autre gardien, je resterai ici avec l’Impact. »

Un voyage en Afrique aurait ensuite nécessité une quarantaine de neuf jours, ce qui l’aurait probablement forcé à rater le début des séries, advenant que l’Impact s’y qualifie.

Il n’est toujours pas clair si d’autres joueurs comme Victor Wanyama ou Jukka Raitala auront à prendre la même décision.

Coupe du monde des clubs

Maintenant que la Concacaf a confirmé que le tournoi de la Ligue des champions se conclura en décembre, on se pose la question : qu’en est-il de la Coupe du monde des clubs?

Normalement, c’est en décembre que se dispute le tournoi des 7 équipes championnes de chaque continent. Mais cette année, c’est impossible. Le champion de la Concacaf ne sera pas couronné avant la mi-décembre, même chose pour le champion d’Afrique.

Par ailleurs, le champion de l’Amérique du Sud (Conmebol) lui ne sera pas déterminé avant le mois de janvier.

En Océanie, la Ligue des champions a été complètement suspendue en 2020. On ne sait même pas qui ils enverraient pour représenter leur continent si jamais le tournoi avait lieu.

Au moment où on se parle, la FIFA n’a toujours pas annulé la compétition et le plan demeure de l’organiser au début de l’année 2021, au Qatar. Si jamais c’était le cas, la saison 2020 de l’Impact pourrait commencer plus tôt qu’anticipé, advenant une conquête de la LDC en décembre.

Diop n’a pas voulu parler du sujet de la Ligue des champions, préférant garder le focus sur le prochain match.

L'an 2020 devait être la dernière édition du tournoi de la Coupe du monde des clubs à sept équipes. À partir de décembre 2021, le tournoi devait passer à 24 équipes.

C’est un autre dossier sportif qui restera à être déterminé, et qui pourrait devenir intéressant ici à Montréal, si l’Impact devenait le premier club de l’histoire de la MLS à y accéder.