Impact de Montréal | En voudrions-nous vraiment à Thierry Henry s’il quittait?

La saison 2020 a été difficile pour tout le monde, mais particulièrement pour les équipes canadiennes de la MLS. Ces dernières ont été placées dans une situation impossible cette année.

Comme toutes les autres équipes, l'Impact a dû quitter son domicile pour aller s’installer à Orlando pour un mois et demi cet été. Ensuite, lors de la phase deux, c’est un déménagement permanent aux États-Unis qui les attendait. Certains ont même décidé de tout simplement quitter le navire, comme Saphir Taïder, qui a accepté un transfert en Arabie Saoudite.

Chaque fois que le club revient à Montréal pour quelques jours, les joueurs doivent s’isoler, n’ayant pas accès au centre d’entrainement, ni même aux médecins ou thérapeutes de l’équipe. Un net désavantage par rapport à leurs adversaires du sud de la frontière.

Des quarantaines, les joueurs de l’Impact en ont tellement fait qu’on ne les compte plus, tout cela en étant testé toutes les 48 heures à cause du protocole de la MLS.

La mission de Thierry Henry, avec le club qu’il avait sous la main et toutes les restrictions qu’on lui imposait, devenait pratiquement impossible. Ça, c’est sans compter les aléas «normaux» d’une saison de soccer comme les blessures, les suspensions et les joueurs qui quittent pour joindre leur équipe nationale.

Comment pouvons-nous vraiment juger du travail d’Henry dans de telles circonstances? Personnellement, je ne me sentirais pas à l’aise de le faire. Ce serait vraiment injuste.

À Montréal pour se prouver

Henry a décidé de venir à Montréal, car c’était une belle chance pour lui de prendre une équipe qui avait des difficultés et de prouver à la planète foot qu’il pouvait diriger une équipe de soccer et l’emmener à bon port.

Or, dans les circonstances actuelles, ça devient impossible de le faire. Henry a toujours comme objectif de prouver sa valeur en tant qu’entraineur-chef, mais comment le faire si les conditions de travail ne s’améliorent pas l’an prochain?

On le sent depuis des semaines lors des points de presse, la COVID-19 commence sérieusement à user son homme. Parfois sur la défensive, d’autres fois impatient et souvent défaitiste, on sent le chef à bout de lui-même.

Autant c’est déplaisant pour les échanges médiatiques, autant c’est vraiment difficile de lui en vouloir. À sa place, j’aurais probablement déjà sauté les plombs. On parle ici d’un homme qui est loin de sa famille depuis le mois de janvier. Personnellement, moralement, je n’aurais pas été capable de passer au travers.

Maintenant, quoi?

De la façon dont les choses vont, il serait surprenant que l’Impact soit capable de promettre à Henry qu’en 2021 tout se replacera, que le club, pourra jouer ses matchs à domicile, comme tous les autres clubs de la ligue.

Et si tel est le cas, qui seront les joueurs qui voudront revenir, et quel joueur d’envergure aura de l’intérêt pour venir ici? La saison 2021 devait être l’année où l'on terminait enfin la transition entre l’épopée Rémi Garde et la suivante, mais la pandémie pourrait forcer l’Impact à vivre une autre année de transition.

Henry aura-t-il envie de revivre une autre année de ce style? Poser la question, c’est y répondre.

L’Impact on le sait, a cruellement besoin de stabilité au poste d’entraineur. Dans un monde idéal, tout se replace et Henry continue de travailler sur son projet pour encore quelques années ici à Montréal.

On va se le dire, devoir encore se lancer à la recherche d’un autre entraineur cet hiver serait extrêmement pénible à vivre, autant pour le club et les joueurs que les partisans.

Mais comment pourrions-nous lui en vouloir s’il décidait de quitter? Se rapprocher de sa famille en Europe, aller entrainer une équipe de deuxième ou troisième division sur le vieux continent serait probablement plus facile à vivre pour lui.

Une équipe qui aura suivi de près la situation de l’Impact en 2020 prendra assurément le tout en considération, lorsque viendra le moment d’évaluer sa candidature. Les sept victoires en 25 matchs ne disent pas tout, loin de là.

Avouons-le, la COVID-19 pourrait forcer une séparation entre Henry et Montréal. Une séparation qui n’aurait probablement pas eu lieu en temps normal.

Espérons pour le mieux. Sait-on jamais, le gouvernement canadien assouplira peut-être les règles pour ce qui est des sports professionnels éventuellement, mais pour l’instant, on se doit de regarder la réalité en face et se dire qu’un départ d’Henry est loin d’être impossible.

Et pour revenir à ma question initiale, non je ne lui en voudrais pas. Je comprendrais. Totalement.