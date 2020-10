Troisième chandail pour le Canadien | «Je suis contre l'idée» -Ray Lalonde

En vue d’une potentielle reprise de ses activités en début 2021, la Ligue nationale de hockey se prépare à une activité promotionnelle et commerciale au mois de novembre visant à mousser de nouveaux chandails de ses formations.

Rien de nouveau. Plusieurs équipes du circuit ont déjà un « troisième » chandail, comme on dit. Pas le Canadien de Montréal, même s’il y a eu la période du centenaire il y a quelques années durant laquelle on a remis en circulation des chandails du passé et quelques variantes.

Le spécialiste du marketing Ray Lalonde – qui a déjà travaillé pour le Canadien – n’est pas foncièrement contre l’opération, mais il s’attend à plus dans le contexte.

« Je trouve que c’est une bonne idée dans certains cas. Ce n’est pas une bonne idée dans d’autres cas », note l’analyste.

Ce dernier comprend que les équipes professionnelles ont besoin de nouveaux revenus – surtout en période de pandémie -, mais il estime que le lancement de chandails « ce n’est pas une nouvelle chose dans le sport. »

Il aimerait plus de créativité et d’innovation lors de la relance de la saison 2021.