« On risque de perdre un prochain champion du monde » -Lucian Bute

L’ancien champion du monde Lucian Bute s’inquiète pour la santé de son sport, la boxe. Il comprend les difficultés qu’engendre la pandémie. Mais il reste néanmoins triste pour les jeunes boxeurs qui, présentement, ne peuvent ni s’entraîner ni boxer de façon professionnelle.

Au Québec, il n’y a eu qu’un seul gala au cours des derniers mois. Le groupe Eye of the Tiger Management a récemment organisé un gala de trois combats. Mais c’est trop mince, selon celui qui a été le visage de la boxe au Québec pendant plusieurs années.

« J’ai regardé le gala. Il n’y avait que trois combats et quelques centaines de personnes sur place. C’est vraiment difficile présentement pour les athlètes et les promoteurs. Comment faire pour faire avancer notre sport? »

Selon Bute, la boxe québécoise risque d’échapper durant cette pandémie des boxeurs qui un jour auraient pu accomplir de grandes choses.

« C’est sûr que oui. Un boxeur qui n’est pas en mesure de boxer ne peut pas gagner sa vie. Il devra se tourner vers le marché du travail pour faire de l’argent. On risque même de perdre un potentiel futur champion du monde! Il faut essayer de trouver une solution. On le fait de façon sécuritaire aux États-Unis. »

D’accord pour garder les gymnases ouverts

Dans le grand débat qui sépare présentement les Québécois, entre ceux qui désirent que les gymnases demeurent fermés, et ceux qui voudraient les voir ouvrir, Bute a clairement son point de vue.

« Je suis d’accord qu’il faut trouver une façon de les garder ouverts. Mais les propriétaires de gymnases doivent respecter les règles sanitaires. Selon moi c’est important de permettre aux gens de bouger et de faire du sport. »

« C’est très difficile pour les gens qui n’y ont pas accès présentement. Ça dure depuis longtemps maintenant. S’il y a moyen de trouver une solution, je pense que ça fera beaucoup de bien au moral et ensuite aussi bien sûr physiquement. »

Simon Kean ne pouvait pas dire non

Bute a été aussi surpris que nous tous de savoir que le Québécois Simon Kean était dans la mire du champion du monde Tyson Fury.

Mais même si Kean sera de loin d’être le favori, selon Bute, celui qu'on surnomme Le Grizzly ne peut pas refuser cette offre si elle se présente à lui.

« Il n’est pas classé parmi les 15 premiers, donc oui c’est surprenant. Il gagnera assurément une bonne bourse. Et chez les poids lourds, ça ne prend qu’un seul bon coup. Qui sait, on pourrait avoir un autre champion du monde au Québec au mois de décembre prochain. »

Initiative du Groupe MVP

Bute participait à un évènement organisé par le Groupe MVP jeudi matin à Montréal. Une cinquantaine d’athlètes de haut niveau du Québec y étaient dans le but de mousser une idée lancée par le fondateur de l'agence Groupe MVP Simon Arsenault.

Les athlètes en questions, des anciens joueurs de soccer, de football, des sports de combat, de sports olympiques et de hockey, entre autres, se rendront disponibles pour le grand public. Notamment Bute, Patrice Bernier, Bruny Surin, Steve Bégin, Patrick Côté et plusieurs autres.

Des entreprises ou des œuvres caritatives qui voudraient profiter des paroles inspirantes d’un grand du Québec pour motiver ou même remonter le moral de certains employés pourront le faire facilement.

« Nous vivons des moments difficiles présentement, a expliqué Arsenault. On demande aux gens dans la communauté d’être patients. On le sait, ce n’est pas toujours facile. Nos athlètes dans plusieurs cas sont passés par des moments semblables dans leur carrière. »

« Plusieurs d’entre eux ont dû être extrêmement patients pour se rendre au sommet. Les blessures et des rechutes ils en ont vécu. Ils sont donc en mesure de partager leur opinion sur les aspects les plus psychologiques de la chose. Et c’est rare qu’on ait la chance d’échanger avec ce type de personne. Et on veut rendre cela possible pour monsieur et madame tout le monde. »

