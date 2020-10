Il faut continuer d’être patient avec Ballou, selon Patrice Bernier

Mais il n’y aurait pas que cela.

« Je vois aussi un facteur psychologique; il doit retrouver le Ballou qu’il a déjà été en 2016. Ça fait maintenant longtemps qu’il n’a pas été dominant sur un terrain de soccer. On voit ses capacités dans les pratiques, mais ça prend du temps pour regagner cette confiance dans un vrai match. Quand tu reviens aussi d’une aussi longue blessure, ça prend un certain temps pour se sentir bien dans sa peau. »

Un nouveau rôle scindé en deux

Plusieurs se posent la question, comment se fait-il que Bernier ne soit pas avec l’équipe première présentement? Il occupe pourtant un le poste d’assistant-entraîneur.

Mais récemment, on a ajouté une tâche à l’ancien capitaine de l’équipe. Il travaille aussi avec l’équipe réserve. C’est à lui que revient la responsabilité d’identifier les joueurs les plus aptes à monter dans le grand club.

Étant donné les règles sanitaires de la MLS, il est présentement impossible pour lui de passer d’une bulle à l’autre. Il se concentre donc présentement à bien lancer le projet des U23. Lorsque la situation reviendra à la normale, il devrait être en mesure d’occuper les deux postes sans problème.

Bernier a d’ailleurs aussi beaucoup travaillé avec Steeven Saba récemment pour s’assurer que ce dernier soit prêt à rejoindre le groupe. Il devrait en faire de même sous peu avec Mustafa Kizza qui achève bientôt sa quarantaine.

Initiative du Groupe MVP

Bernier participait à un évènement organisé par le Groupe MVP jeudi matin à Montréal. Une cinquantaine d’athlètes de haut niveau du Québec y étaient dans le but de mousser une idée lancée par le fondateur du Groupe MVP Simon Arseneault.

Les athlètes en question, des anciens joueurs de soccer, de football, des sports de combat, de sports olympiques et de hockey, entre autres, se rendront disponibles pour le grand public.

Des entreprises ou des œuvres caritatives qui voudraient profiter des paroles inspirantes d’un grand du Québec pour motiver ou même remonter le moral de certains employés pourront le faire facilement.

« Nous vivons des moments difficiles présentement, a expliqué Arseneault. On demande aux gens dans la communauté d’être patients. On le sait, ce n’est pas toujours facile. Nos athlètes dans plusieurs cas sont passés par des moments semblables dans leur carrière.

« Plusieurs d’entre eux ont dû être extrêmement patients pour se rendre au sommet. Les blessures et des rechutes ils en ont vécu. Ils sont donc en mesure de partager leur opinion sur les aspects les plus psychologiques de la chose. Et c’est rare qu’on ait la chance d’échanger avec ce type de personne. Et on veut rendre cela possible pour monsieur et madame tout le monde. »

Pour contacter l’agence MVP pour réserver un webinaire avec un de leurs nombreux athlètes, visitez le www.groupeMVP.com.