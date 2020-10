«Des joueurs échangeraient la coupe Stanley pour jouer un match pour le Canadien»

Peu de joueurs jettent leur dévolu sur les équipes canadiennes en situation d’autonomie. Il n’y a pas beaucoup de Québécois qui se bousculent pour venir à Montréal non plus. Manque d’intérêt? Pas du tout, soutient Guillaume Latendresse.

« Peut-être que si on regarde les chiffres, oui, peu importe... », note Latendresse, en conversation avec Mario Langlois et on coéquipier de La Poche bleue, Maxim Lapierre.