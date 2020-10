Régis Lévesque (1935-2020) | «Il a tellement fait pour la boxe» -Michel Beaudry

Promoteur incontournable de la boxe québécoise dans les années 1960, 1970 et 1980, Régis Lévesque a été bien plus qu’une figure emblématique. Il fut un personnage plus grand que nature.

Au micro de Mario Langlois, Michel Beaudry, qui imite le disparu comme pas un, est venu parler longuement des derniers mois vécus par l’ex-promoteur.

« On le voyait venir. J’ai parlé souvent avec Annie (sa fille). J’ai parlé aussi avec Régis en juillet. Régis était un gars habitué à l’adversité. Quand on lui a appris l’hiver dernier qu’il avait le cancer de la langue, c’est comme s’il s’était dit : « O.K., je suis rendu là. »