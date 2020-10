Défaite de l'Impact | «On ne tire pas, on ne centre pas, on ne cadre pas» -Thierry henry

Encore une fois mardi, l’Impact de Montréal a perdu un match en raison d’une erreur. Pas individuelle, comme on l’a vu plusieurs fois cette saison, mais collective. Ce qui ne change pas grand-chose au final...

En point de presse, questionné une fois encore à ce sujet, l’entraîneur Thierry Henry a, lui aussi, répété des explications connues depuis des lustres.

Pourquoi ces erreurs à répétition?

« J’aimerais le savoir. Vous avez vu la même chose que moi. On en a parlé. Après chaque match. Que tu joues à quatre défenseurs ou à cinq, aucune importance. Si tu joues comme ça, tu va payer le prix. »

Pourquoi le message ne passe pas?

« On a encore regardé des vidéos ce matin. Et hier. Et avant-hier. Et la journée d’avant… Et ils regardent encore le ballon, mais ils ne regardent pas les autres courir. »

Pourquoi si peu de tirs cadrés?

« On ne tire pas. On ne centre pas. Il y a une balle dans la surface, ils ne tirent pas. L’autre équipe tire de partout. Forcément, il va y avoir un peu plus de frappes. Nous, on ne tire pas. On ne centre pas. On ne cadre pas.