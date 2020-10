MLS | Un début de saison 2021 au mois d'avril?

Comme toutes les autres ligues sportives d’Amérique du Nord, la Major League Soccer (MLS) commence à préparer le début de sa saison prochaine en se demandant quelle est la meilleure formule pour relancer un nouveau calendrier, en 2021, sachant que la pandémie risque d’encore faire des siennes.

Lundi, lors d’une entrevue avec le Sports Business Journal, le commissaire de la MLS Don Garber a indiqué que la saison 2021 risquait de ne pas commencer avant le mois d’avril.

En raison des incertitudes entourant la crise sanitaire, la MLS désire se donner un peu plus de temps pour décider comment procéder.

Par ailleurs, avec la Ligue des champions qui risque de se jouer durant le temps des fêtes, après tout ce que les joueurs ont dû subir en 2020, il ne serait pas humain de leur demander ensuite de se présenter pour le prochain camp d’entrainement trois semaines plus tard, à la fin janvier.

Changement de cap

Lors des dernières saisons, la volonté de la MLS était pourtant de débuter la saison le plus tôt possible. En 2020 les premiers matchs de la saison MLS ont eu lieu à la fin février, et on devait devancer encore plus le début de la saison dans les années précédentes.

Cette pandémie vient donc contrecarrer les plans du commissaire, qui désirait voir, dans le futur, sa saison se terminer en novembre et non en décembre.

Pour l’Impact, c’est loin d’être catastrophique puisqu’un début de saison en avril leur permettrait d’entrer directement au Stade Saputo, au lieu de devoir jouer des matchs à l’intérieur du Stade olympique.

Une décision qui ne règle pas tout

Même si la MLS veut se donner plus de temps pour trouver une solution qui permettrait à la MLS d’éviter les matchs à huis clos, il y a toujours l’histoire des frontières qui pose problème.

Il n’est toujours pas possible pour les joueurs de l’Impact de traverser la frontière sans éviter une quarantaine de 14 jours. Cela veut donc dire pas d’entrainement ou de traitements durant cette période. Des conditions invivables pour une équipe professionnelle.

Ça veut aussi dire que les joueurs des autres équipes de la MLS n’ont pas non plus le droit d’entrer au pays.

Si la Ligue nationale de hockey songe à former une division toute canadienne, ce n’est tout simplement pas possible en MLS étant donné qu’il n’y a que trois clubs au nord de la frontière.

Non, le casse-tête de la MLS n’est pas près d’être réglé, et un mois de plus pour réfléchir à tout cela ne sera pas de trop.