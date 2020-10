Duel Impact-Nashville SC mardi soir | Un autre match de 6 points pour Montréal

L’Impact de Montréal joue avec le feu depuis quelques semaines, se retrouvant maintenant neuvième dans la conférence de l’Est, deux points derrière son adversaire de mardi, le Nashville SC.

Montréal n’est plus qu’à deux petits points de se retrouver à l’extérieur du portrait des séries.

Rappelons que les 10 premiers clubs accèderont aux matchs éliminatoires cette saison.

Après ce match, il ne restera plus que deux rencontres à la saison régulière de l’Impact.

Montréal pourra compter au moins sur le retour du gardien Clément Diop dans la formation, mais l’entraineur Thierry Henry n’a pas voulu dévoiler qui de Diop ou du gardien québécois, James Pantemis, allait obtenir le départ.

Le capitaine Jukka Raitala pourrait lui aussi retrouver sa place dans l’alignement partant du club.

C’est la première rencontre officielle entre Montréal et Nashville. Les deux clubs s’étaient affrontés lors du camp d’entrainement, alors que l’Impact avait peiné à construire du jeu contre le club d’expansion.

Les partisans de l’Impact y reconnaitront le défenseur Daniel Lovitz chez Nashville, lui qui a passé plusieurs saisons avec le onze montréalais.

Henry à prendre avec des pincettes

Plus la saison avance et plus la patience de l’entraineur Thierry Henry est courte.

Ses points de presse sont de plus en plus pénibles à écouter, lui qui ne prend souvent même plus le temps d’attendre la fin de la question posée, avant d’immédiatement couper la parole au journaliste pour répondre à sa manière.

Le ton d’Henry, depuis déjà plusieurs semaines, est plutôt négatif. C’est compréhensible dans les circonstances. Mais disons que la COVID-19 commence à peser lourd sur son humeur. Le ton condescendant souvent utilisé par l’entraineur auprès des médias lors des périodes de questions en laisse plusieurs perplexes.

Lundi, aucune question n’a pu être posée sur le dossier Ballou, ni sur le joueur du NYCFC qui a contracté la COVID-19, ou même sur le mercato qui ferme ses portes jeudi. Plusieurs journalistes qui désiraient poser des questions sur ces sujets se sont vus refuser le droit de parole.

Où s’en va Ballou?

Puisque l’on vient d’effleurer le sujet, le dossier Jean-Yves Ballou Tabla ne cesse de faire couler de l’encre. Lors du tout dernier match, le jeune milieu de l’Impact s’est fait sortir du match par l’entraineur, quelques minutes seulement après son entrée. Une véritable gifle au visage du jeune Québécois.

Ce n’était pas la première fois qu’Henry exprimait son mécontentement par rapport aux performances du talentueux joueur.

Rappelons qu’à la fin de la dernière saison, il avait été mis à l’écart du groupe par l’entraineur Wilmer Cabrera, après être arrivé en retard à un entrainement. Ballou avait dû ensuite faire son mea-culpa publiquement.

Sans oublier que l’entraineur précédant Rémi Garde avait aussi eu maille à partir avec Ballou, et ce, dès son tout premier match sous ses ordres.

Et n’oublions pas que Mauro Biello aussi nous expliquait du bout des lèvres que Ballou devait apprendre à devenir un « vrai professionnel ». Il était encore jeune à l’époque, et tout le monde était prêt à lui donner le temps de prendre de la maturité.

Mais force est d’admettre que plusieurs années plus tard, Ballou n’a pas évolué et sa carrière stagne. À un moment donné, quatre entraineurs ne peuvent pas tous se tromper. Ballou doit sérieusement se regarder dans le miroir, et décider ce qu’il veut faire de sa carrière.

Il lui reste encore une année de contrat avec l’Impact, le club possède aussi une année d’option à son contrat pour 2022.