Simon Kean face à Tyson Fury?

Le poids lourd québécois Simon Kean (19-1) pourrait-il monter dans le ring face à Tyson Fury (30-0-1) au début du mois de décembre?

Cette information, qui a commencé à être relayée la fin de semaine dernière, a eu l’effet d’une bombe au Québec, surtout que pas plus tôt que la semaine dernière, on parlait d’un autre québécois, Oscar Rivas (26-1) comme adversaire potentiel au « Gipsy King ».

Mais le Journal de Montréal a été en mesure de confirmer de la part du promoteur du champion du monde WBC, MTK Global, que les pourparlers étaient bel et bien entamés.

D’un côté, c’est une chance d’une vie pour Kean de finalement se battre dans un combat de championnat du monde contre un des adversaires les populaires du monde de la boxe aujourd’hui.

Changement de cap

Fury était censé affronter Deontay Wilder une troisième fois le 5 décembre prochain, mais MTK aurait rompu les discussions lorsque celles-ci seraient devenues trop compliquées.

Rivas était un candidat sérieux pour remplacer Wilder, mais Rivas représente tout de même un risque dans un combat optionnel pour Fury. Rivas a récemment terrassé Bryant Jennings et tenu tête à Dillian Whyte pendant 12 rounds, dans une défaite par décision.

Sans rien enlever à Kean, il n’a tout simplement pas affronté le même type d’adversaire. Plusieurs experts craignent une sévère correction si jamais Kean accepte cette offre. C’est un couteau à deux tranchants. Personne ne donne cher de la peau de Kean dans un tel duel.

Kean n’est jamais même sorti du Canada pour se battre chez les pros. On parlerait ici d’un combat qui aurait probablement lieu à Las Vegas en tant que combat principal de la soirée. Une lourde tâche pour le Grizzly qui n’a jamais été placé dans ce type de situation.

Mais dans un combat dont le but pour Fury est de garder la forme, c’est une rumeur logique qui se tient. Le silence du clan Eye of the Tiger dans ce dossier en dit long aussi.

D’une façon ou d’une autre, si ce combat doit avoir lieu, il devra être annoncé sous peu, car il est prévu d’avoir lieu dans six semaines seulement.