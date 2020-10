Impact | La défensive à 4 ou à 5? La réponse ici!

L’Impact de Montréal a jonglé avec deux formations cette saison, le 5-3-2 et le 4-2-3-1. Ce sont principalement les types de formations préconisées par Thierry Henry.

On a souvent vu le 5-3-2 chez l’Impact cette saison, un total de 14 fois très précisément jusqu'à maintenant cette saison. Cette formation se transforme en 3-4-3 lorsque l’Impact attaque. Mais à la base, il y a toujours cinq défenseurs de nature sur la formation partante.

À l’occasion, Henry a même utilisé des milieux pour jouer à la position de défenseur latéral, comme Samuel Piette et Shamit Shome, dans le but de garder la même forme.

Une différence frappante

Le problème, c’est que lorsque l’Impact débute le match dans ce type de formation, il en arrache. Sa fiche est de 2-8-4 avec un différentiel de but de -10, (20 buts marqués, 30 buts accordés).

Les dix autres matchs cette saison, l’Impact a joué à quatre défenseurs, normalement en formant un 4-2-3-1. Curieusement, ce type de formation semble mieux convenir aux hommes de Thierry Henry. Lorsque son club débute le match à quatre défenseurs, il montre une fiche de ,500 à 5-5.

Son différentiel de buts est aussi beaucoup meilleur. On parle de -1, avec 13 buts marqués et 14 buts alloués.

« Je ne pense pas que les erreurs individuelles ont quelque chose à voir avec le type de formation, a expliqué l’entraineur Thierry Henry. On tente de s’ajuster et de limiter l’adversaire, ce que nous avons bien fait contre New York et aussi contre Philadelphie. Faisons-nous des erreurs? Oui, absolument. Mais je ne pense pas que cela a quelque chose à voir avec le type de ligne défensive que nous utilisons. »

Quoi faire maintenant?

Henry a souvent eu à jongler avec son effectif cette saison, faute d’options. Le 5-3-2 est souvent revenu au galop, car Henry avait plusieurs défenseurs à sa disposition, mais peu de milieux et d’attaquants.

Mais en cette fin de saison, les options sont plus nombreuses. Certains joueurs se sont ajoutés au groupe, d’autres achèvent leur quarantaine et certains autres reviennent de blessure.

En regardant ces chiffres, il est clair que le 4-2-3-1 convient mieux à l’Impact, qui espérons-nous le pourra sourire à l’Impact d’ici la fin de la saison.

En vrac

Le gardien Clément Diop est de retour avec l’équipe et sera de la formation mardi soir face à Nashville. Il n’est clair par contre s’il sera le gardien partant ou non.

Henry a aussi insinué que le capitaine Jukka Raitala pourrait être de retour dans la formation partante.

Le match sera diffusé sur l'ensemble de nos plateformes dès 19h mardi soir.