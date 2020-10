Grand Prix du Portugal | L’art et la manière

Il y a l’art et la manière, dit-on. Lewis Hamilton a montré, encore une fois, qu’il était au sommet de son art en battant le record de Michael Schumacher pour le plus grand nombre de victoires en Formule 1. Et il y a la manière : après cinq tours, le Britannique n’était que troisième. Non seulement a-t-il récupéré sa place habituelle, soit la première, mais il a gagné la course avec un écart de 25 secondes sur son coéquipier, Valtteri Bottas.

Et comme si cela ne suffisait pas, il a aussi réussi le tour le plus rapide en course. Pole, victoire, meilleur tour. La routine, quoi ! Les râleurs habituels – qui, souvent, n’ont pas regardé la course et se contentent de lire les résultats – vont répéter leur rengaine habituelle : les quatre premiers sur la grille de départ ont effectivement terminé dans cet ordre. « Une autre course ennuyante ! », vont-ils conclure, avec toute la certitude des gérants d’estrade. Et pourtant…

Au cinquième tour, c’est bel et bien Carlos Sainz (!) qui était en tête de la course, suivi de Bottas et Hamilton. Et le doyen du peloton, l’increvable Kimi, pointait en 6e place ! Il a suffi d’un soupçon de pluie, à peine un crachin, et de la lenteur des pneus de type médium à monter en température, pour bouleverser l’ordre établi. Mais encore une fois, la crème a vite remonté à la surface.

Et encore une fois, il y avait Lewis… et les autres. Bottas a la même voiture que lui, ne l’oublions pas; il a été largué. Laminé, même.

Dominants/dominés

Cela dit, Bottas n’est pas le seul à avoir subi la loi de son coéquipier au Portugal. Alexander Albon, Daniil Kvyat et Lance Stroll ont connu des journées de misère.

Allons-y dans l’ordre :

Albon devait convaincre l’état-major de Red Bull de le garder la saison prochaine. Il a failli à la tâche. Misérablement. Le pilote britanno-thaïlandais conduit, doit-on le rappeler, la seconde meilleure voiture du plateau; de plus, il s’élançait de la troisième ligne (6e). Il a été non seulement invisible, mais il a terminé hors des points, avec une anonyme 12e place. Pathétique. (Dois-je ajouter que son coéquipier, Max Verstappen, a terminé sur le podium ?)

Kvyat n’a peut-être pas la même qualité de monture qu’Albon, mais encore une fois, c’est la comparaison avec son coéquipier qui tue : brillant 5e au Portugal, Pierre Gasly fait des miracles avec l’Alpha Tauri. Daniil Kvyat, lui, a terminé 19e. À deux tours. Pathétique (bis).

Lance Stroll, lui, ressemblait plus à Gaston Lagaffe qu’à un pilote de F1. Après un accrochage et deux pénalités, l’écurie Racing Point a descendu le rideau, mettant fin à ce spectacle pitoyable. Officiellement, il s’agit d’un abandon, mais on a sans doute voulu sauver l’orgueil – du pilote ou de l’équipe, au choix.

Pendant ce temps, Sergio Pérez, impliqué dans un accrochage au départ, faisait une remontée homérique qui lui valait non seulement de terminer dans les points, mais aussi d’être élu Pilote du jour. Si Vettel ne ressuscite pas chez Aston Martin l’an prochain, la saison risque d’être longue…