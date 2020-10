La flamme vacille à propos du baseball de la MLB présenté à la télé | «Le défi des grands patrons est de rendre leur sport plus attrayant»

Des matchs spectaculaires - comme celui disputé entre les Rays de Tampa Bay et les Dodgers de Los Angeles – sont indispensables actuellement pour la direction du baseball majeur, puisque la flamme vacille aux États-Unis pour les sports présentés à la télévision. La MLB n’y échappe pas.

Samedi, l’affrontement entre les Rays et les Dodgers a été exceptionnel: beaucoup de points et de rebondissements. Or, toutes les parties de la MLB durant une saison ne sont pas si spectaculaires. Ainsi, il faut revoir bien des aspects de ce sport professionnel, selon notre chroniqueur Ray Lalonde.