Série mondiale | Les Dodgers prennent les devants 2-1

Peu importe l’opposition pour les Dodgers de Los Angeles, cuvée 2020.

Les Dodgers ont renversé le partant Charlie Morton, vendredi, et ils ont vaincu les Rays de Tampa Bay 6-2 dans le troisième match de la Série mondiale disputée à Arlington, au Texas.

Les Dodgers ont les devants 2-1 dans la classique automnale disputée en pleine pandémie. Le quatrième match aura lieu samedi soir au Globe Life Field.

Morton n’avait permis qu’un point mérité en trois matchs depuis le début des séries de fin de saison, mais il a concédé cinq points sur sept coups sûr en cinq manches dans la défaite.

En revanche, le partant des Dodgers, Walker Buehler, a été d’une redoutable efficacité. Il n’a accordé qu’un point à la suite de trois coups sûrs et un but sur balles en six manches, en plus de retirer 10 frappeurs au bâton. La moyenne de points mérités de Buehler en séries est de 1,80.

Justin Turner et Austin Barnes ont frappé des circuits pour les vainqueurs.