Déjà le retour à l’entraînement pour l’Impact

Samedi, le club jouera contre le NYCFC, un rival direct, au Yankee Stadium. Mardi, les joueurs affronteront Nashville au New Jersey, puis le dimanche 1er novembre, ils recevront Orlando.

Il ne restera ensuite qu’un seul match à la saison, ce sera à D.C. le dimanche 8 novembre.

Si l’Impact connait une bonne séquence cette semaine, la qualification en séries sera probablement assurée. Montréal occupe présentement le neuvième rang dans l’Est avec 23 points, c’est quatre de plus qu’Atlanta qui est présentement onzième.

Mais Montréal peut encore espérer éviter le match de barrage en terminant parmi les six meilleurs dans l’Est. NYCFC, le prochain adversaire de l’Impact occupe justement ce sixième rang avec 27 points. Une victoire samedi et tous les espoirs seraient permis.

Des nouveaux et des retours

La bonne nouvelle, c’est que le défenseur Luis Binks sera de retour au jeu, lui qui vient de servir son deuxième match de suspension cette saison.

Par ailleurs, il devrait y avoir deux nouveaux visages dans l’entourage de l’équipe cette semaine au New Jersey. Premièrement, le milieu de terrain haïtien Steeven Saba rejoint finalement le groupe après une longue blessure à un pied.

On se souvient qu’il s’était fracturé une cheville dans un nid de poule en faisant son jogging dans les rues de Montréal lors de la première vague de la pandémie au printemps.

Par ailleurs, avec le départ de Saphir Taïder et la blessure à long terme de Lassi Lappalainen, le jeune Keesean Ferdinand devrait pouvoir maintenant se glisser dans la formation de 30 joueurs et finalement être habillé pour un match.

Il faudra aussi évaluer la condition du milieu Emmanuel Maciel, qui pourrait effectuer un retour au jeu sous peu.

Ceux qui n’y seront pas

Clément Diop et Jukka Raitala sont rentrés d’Europe il y a quelques jours et doivent s’isoler pendant neuf jours. Ils ne joueront vraisemblablement pas samedi, mais devraient pouvoir réintégrer la bulle dès le début de la semaine prochaine.

Le jeune défenseur latéral gauche Mustafa Kizza est arrivé à Montréal d’Afrique la semaine dernière, et doit lui aussi s’isoler. Au mieux, il serait du dernier voyage à D.C.

Selon les dernières informations communiquées par l’équipe, il ne semble pas que Rod Fanni ou Orji Okwonkwo soient prêts à revenir au jeu lors de ce voyage.

Mais l’entraineur Thierry Henry doit rencontrer les médias vendredi et pourrait donner plus d’information à leur sujet, à l’aube du prochain match, samedi soir à New York.