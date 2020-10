« On voit la lumière au bout du tunnel » -Claude Julien

Julien s’est dit plus excité que stressé par la pression et les attentes qui viendront avec ces acquisitions.

Il a parlé de ce qu’il aimait de son nouveau groupe.

« Nous avons des joueurs de tous les styles maintenant et nous allons pouvoir compétitionner contre tout le monde. On s’est grossi en arrière et on a ajouté du punch à l’attaque. J’aime le fait que je peux jongler avec mes trios sans devoir en sacrifier un ou un autre. Je ne pense pas qu’on va pouvoir continuer de parler de premier ou deuxième trio, on aura un top neuf et possiblement aussi un quatrième trio qui peut-être jouera autant que les autres. Ça promet!»

Julien a aussi ajouté à quel point il était primordial de mettre la main sur le portier Jake Allen. Pour l’entraîneur, avec une saison assurément condensée l’an prochain, il sera important que Price soit reposé. Ses prouesses en séries cet été ont prouvé hors de tout doute à Julien à quel point il était important pour son gardien numéro un d’obtenir quelques congés de plus durant une saison.

Julien se réjouit aussi du fait que plusieurs gagnants de la Coupe Stanley s’ajoutent au groupe, et que cela aidera énormément les jeunes de l’équipe.

Le départ de Domi

Julien a parlé du départ de Max Domi et pourquoi l’organisation a sacrifié un joueur qui s’était avéré un rouage important du club il y a deux ans.

« Je ne dirais pas que ça ne marchait plus avec Domi, mais voici ce qui est arrivé. Cet été, il est arrivé au camp un peu en retard et nous avons commencé à nous entrainer avec Nick Suzuki et Jesperi Kotkaniemi au poste de centre, et on s’est rendu compte que ces jeunes avaient pris du galon. »

« On se retrouvait avec quatre lignes bien balancées, et ces jeunes-là on veut leur donner la chance de progresser. Donc Domi devenait moins indispensable. C’est peut-être un peu pour cela. Mais je respecte l’homme. »

D’ailleurs, Domi ainsi que Karl Alzner et Charles Hudon, tous des joueurs qui ont quitté l’équipe, ont récemment déploré le manque de communication de l’entraîneur.

« J’ai toujours dit que ma porte était ouverte à tous. Nous avons rencontré chaque joueur cet été avant les séries. Alors je ne vois pas où est le problème de communication. C’est sûr que lorsque tu as un groupe de 25 joueurs, il y a peut-être des joueurs à qui tu parles moins. Mais on parle ici de joueurs pour qui l’aventure s’est terminée avec nous. Je respecte tous ces joueurs et je sais qu’ils sont des hommes fiers qui veulent jouer. Alors, je comprends leur besoin de s’exprimer. »

Romanov devrait être prêt

Interrogé par rapport au défenseur Alexander Romanov, Julien a indiqué qu’il était déjà très confiant que ce dernier fasse partie du groupe l’an prochain.

« Nous l’avons déjà vu dominer au Championnat du monde junior, par ailleurs, il joue chez les pros en Russie depuis déjà deux ans, donc il est habitué de jouer à ce niveau. C’est un jeune homme plein de confiance, on l’a bien vu cet été lorsqu’il était avec nous dans la bulle à Toronto. »

Une division toute canadienne

Claude Julien a été honnête, que ce soit dans une division toute canadienne ou pas, l’entraîneur des Canadiens a juste hâte de revenir au travail.