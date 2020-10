Il y a 25 ans, changement de garde chez le Canadien

Il y a 25 ans, le Canadien de Montréal nommait Réjean Houle au poste de directeur général et Mario Tremblay au poste d’entraîneur-chef de la formation. Une décision de Ronald Corey qui soulève encore des passions aujourd’hui.

En une vingtaine de minutes en conversation avec l’animateur Mario Langlois, le journaliste Bernard Brisset, qui était à l’époque vice-président de l’équipe, replonge dans le passé afin de situer la perspective historique du moment.

L’arrivée de Houle, qui succédait à un monument comme Serge Savard, et celle de Tremblay, qui s’installait derrière le banc un peu plus de deux ans après la conquête de la coupe Stanley par Jacques Demers, s’est faite dans des circonstances particulières.

Amitiés, relations professionnelles, sportives et médiatiques, la fermeture du Forum et l’ouverture du Centre Molson en arrière-plan, et, bien sûr, l’ultimatum de Patrick Roy à Ronald Corey, sont autant d’éléments que Brisset rappelle et met en contexte.

Une entrevue placée sous le signe de l’histoire pour ceux qui n’ont pas vécu ces moments.