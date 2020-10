Patrice Bernier parmi les candidats au poste d'entraîneur du DC United?

Le DC United, qui a récemment montré la porte à son entraîneur Ben Olsen, aurait l’œil sur plusieurs candidats pour le remplacer, dont Patrice Bernier de l’Impact de Montréal.

C'est ce que rapporte le très informé journaliste Steven Goff du Washington Post.

Selon lui, pas moins que 15 noms se trouveraient sur la liste initiale du club. Il n’est pas clair combien d’entre eux seront convoqués en entrevue.

Pour l’instant, l’assistant-entraîneur Chad Ashton prend la relève d’Olsen de façon intérimaire.

Bernier, un candidat sérieux?

Patrice Bernier est un personnage très respecté dans monde du soccer de la MLS.

Il n’est pas surprenant de voir que le D.C. United croit voir en lui un homme qui deviendra un bon entraîneur.

Mais Bernier gagnerait à continuer de faire ses classes. Présentement, il n’est pas avec l’équipe au New Jersey. En acceptant l'offre de l'Impact, il a clairement indiqué qu’il ne désirait pas faire tous les voyages, dans le but de demeurer plus près de sa famille.

Malgré son poste d’assistant-entraîneur, il se concentre plutôt à son nouveau job depuis le début de la phase deux.

Le 4 septembre dernier, lorsque le club a annoncé le retour de l’équipe réserve U23, Bernier a été nommé superviseur post-formation de ce groupe. Et c’est sur cela que travaille Bernier depuis ce temps, signe que sa priorité est vraiment de rester à Montréal. On le verrait mal déraciner sa famille aujourd’hui, dans le but d’accepter ce poste.

Bernier n’est qu’un candidat parmi une quinzaine. Un bon candidat, assurément, mais qui risque de ne pas être l’homme désigné lorsque le processus sera complété.

Promouvoir l’égalité

Les informations de Goff laissent croire que pas moins que cinq candidats noirs seraient sur cette liste, incluant Bernier.

Le groupe Black Players for a Change, formé par plusieurs joueurs noirs de la MLS, fait pression sur les propriétaires pour que ceux-ci embauchent plus d’entraîneurs noirs.

Au moment d'écrire ces lignes, seulement deux entraîneurs noirs dirigent en MLS, incluant Thierry Henry à Montréal, alors que 25% des joueurs du circuit sont noirs.

Depuis la création de la MLS, il y a 24 ans, il n’y a eu que six entraîneurs noirs.