Des Alouettes à l'enseignement d'élèves autistes | La nouvelle vie de Christophe Normand

« Cette année, avec notre football de la Ligue canadienne qui était annulé, je voulais aller coacher. Je voulais voir les jeunes qui jouaient au football. J’ai appelé l’école. Je leur ai dit que j’étais disponible. Étant donné qu’il y a tellement de pénurie, ils m’ont engagé. »

Élèves autistes

« Ce n’est pas moi qui décide de mon poste. Il y avait une pénurie en univers social (histoire, géographie). J’ai pris le contrat. Il y a eu des bonnes adaptations, parce que j’enseigne à des groupes autistes.

« On est toujours deux enseignants. On se partage la classe en deux. Chaque élève progresse à son rythme. C’est plus à nous d’adapter l’enseignement, de valoriser leur apprentissage. Je trouve ça vraiment enrichissant. »