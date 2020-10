Impact | La question qui tue: quoi faire avec Bojan?

Mais les prouesses du dernier mois et demi sont-elles suffisantes? Bojan peut-il maintenir ce rythme sur une saison complète, et en plus éviter les blessures? Il a passé pas mal de temps à l’infirmerie depuis qu’il est ici.

L’effet Thierry Henry

Si l’Impact veut retenir Bojan, il doit aussi s’assurer que Thierry Henry veuille poursuivre l’aventure. Si Bojan joue aussi bien, c’est qu’il se sent à l’aise dans le système de son ancien coéquipier.

L’an dernier, Bojan a mis plusieurs semaines à se mettre en marche sous les ordres de Wilmer Cabrera. Ensuite, dans un camp d’entraînement écourté par le Ligue des champions, Bojan n’a pas brillé non plus. Et cet été, à Orlando, là où l’Impact était l’une des équipes qui avaient eu le moins de temps pour se préparer, Bojan avait été peu convaincant et surtout, blessé.

Mais au mois d’août, quand Henry a finalement eu le temps de commencer à travailler sur son style, et sa philosophie plus offensive, Bojan a commencé à briller. Il n’y a pas de hasard là.