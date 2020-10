Thierry Henry et Bojan Krkic | Honorés par la MLS

La MLS a annoncé, lundi, que l'entraîneur de l'Impact de Montréal, Thierry Henry, et le milieu de terrain Bojan Krkic ont respectivement été nommés entraîneur et joueur de la semaine de la 19e semaine d'activité de la ligue.

Bojan Krkic a inscrit un but et ajouté une passe décisive dans la victoire de 2-1 de l'Impact sur l'Inter Miami CF, samedi, au Red Bull Arena, portant à trois buts et une passe décisive son total à ses cinq derniers matchs.

Le Joueur de la semaine en MLS est sélectionné chaque semaine de la saison régulière avec un vote populaire et un vote des représentants des médias. Le vote des journalistes de North American Soccer Reporters (NASR) compte pour 75%, alors que le vote des supporters compte pour 25%.

Bojan fait également partie du onze type de la semaine en MLS, en compagnie de l'entraîneur-chef Thierry Henry. Honneur que Bojan et Henry avaient par ailleurs tous deux reçu à la semaine 16 également.

L'Impact est actuellement au 8e rang dans l'Association de l’Est. Les 10 premières équipes seront sélectionnées pour participer aux séries éliminatoires.