Impact | 11 Canadiens, dont 9 Québécois, dans la formation

Il y a quelques années, le propriétaire de l’Impact Joey Saputo avait déclaré que l’objectif du club était d’avoir le maximum de joueurs d’ici dans son alignement.

Pas seulement sur le banc, avait-il précisé, mais dans l’alignement partant aussi.

Quelques années plus tard, on commence à voir le fruit de ce travail.

L’Impact est aux prises avec plusieurs blessures, tout le monde le sait, et le club doit puiser dans le fond de ses réserves, seulement pour tenter d’habiller une équipe complète.

Samedi, face à Miami, l’Impact a habillé rien de moins que 11 joueurs canadiens, dont 9 Québécois, sur les 19 joueurs en uniforme.

Alignement partant (4 joueurs)

Dans le onze partant, on retrouvait une des pierres angulaires de l’équipe, le Québécois Samuel Piette, qui s’avère un des joueurs les plus utilisés par Theirry Henry. Il porte aussi le brassard de capitaine en l’absence de Jukka Raitala.

Il y avait aussi Zach Brault-Guillard, un québécois expatrié en France, qui est de retour au bercail depuis quelques années avec l’Impact. Piette et lui sont aussi des membres de l’équipe nationale canadienne.

James Pantemis, ce jeune gardien québécois développé par l’académie de l’Impact qui effectuait son deuxième en carrière dans la MLS.

Joël Waterman est un jeune défenseur de 24 ans que l’Impact a obtenu de la CPL, il jouait à Calgary l’an dernier. C’est un natif de Langley en Colombie-Britannique.

Sur le banc (7 joueurs)

Anthony Jackson-Hamel, un attaquant québécois et produit de l’académie de l’Impact. Il revenait d’une blessure. On parle ici d’un membre de l’équipe première depuis 2014.

Jean-Yves Ballou Tabla est aussi un produit québécois de l’académie. Après un bref séjour en Europe, le jeune homme plein de talent est de retour à Montréal. Il est récemment revenu de blessure.

Le milieu de terrain Shamit Shome est un natif d’Edmonton, repêché et développé par l’Impact. Il est avec l’équipe depuis 2017 et a même appris le français. Avant de jouer avec l’Impact il appartenait au FC Edmonton.

Tomas Giraldo est un autre jeune milieu québécois développé par l’académie de l’Impact. Il attend toujours de jouer ses premières minutes en MLS, mais il a été habillé pour chaque match lors du dernier voyage.

Le défenseur Clément Bayiha s’avère la doublure du latéral Brault-Guillard. Le québécois a été formé en tant que milieu à l’académie, mais a été déplacé à la position de défenseur cette année par Henry.

Karifa Yao est un défenseur central québécois formé par l’académie de l’Impact. Il a joué ses premières minutes en MLS cette saison. C’est sa deuxième année en tant que professionnel avec la première équipe.

Jonathan Sirois est présentement le second gardien derrière Pantemis, étant donné l’absence de Clément Diop. Normalement il occupe le poste de troisième gardien de l’équipe depuis le départ d’Evan Bush. Sirois est toujours en attente de jouer ses premières minutes en MLS.

L’Impact souffre peut-être présentement, mais la bonne nouvelle c’est que tout ce beau monde prend de l’expérience et du galon en MLS, en espérant qu’ils pourront continuer de grandir et former une bonne portion de l’alignement de l’Impact match après match.