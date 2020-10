Impact | Saison terminée pour Lassi Lappalainen

En raison de sa blessure à l'épaule, le Finlandais Lassi Lappalainen devra se faire opérer en Italie et sa saison est terminée.

Lundi matin, l’Impact a procédé à une transaction, vendant une place de joueur internationale à l’Union de Philadelphie pour 50 000$. Ce pacte laissait sous-entendre un autre départ ou une blessure à long terme d’un joueur international.

C’est bel et bien la place de Lappalainen qui a été vendue.

Rappelons que Lappalainen a raté son voyage vers la Finlande pour jouer avec son équipe nationale la semaine dernière, suite à cette blessure. C’est arrivé en milieu de semaine à Columbus.

La perte à long terme de Lappalainen s’avère une autre tuile sur la tête de Thierry Henry qui venait tout juste de perdre une autre arme offensive avec le transfert de Saphir Taïder.

Un autre Finlandais, le défenseur Jukka Raitala, est pour sa part de retour au New Jersey et se retrouve présentement en isolement pendant neuf jours, avant de pouvoir rejoindre le groupe. Raitala avait quitté pour la Finlande la semaine dernière dans le but de jouer avec l’équipe nationale.

Le gardien Clément Diop en fait de même, lui qui a dû rentrer à la maison en France la semaine dernière pour des raisons personnelles. Il ratera au moins un autre match, étant donné le protocole de la MLS.