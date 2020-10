L’Impact a vaincu l’Inter de Miami | «C’est une victoire méritée»

Bojan

Dans le duel, soulignons l’étincelante performance de Bojan en première demie.

Il a marqué son troisième but de la saison tôt dans le match, en plus de participer au but vainqueur, marqué par Maximiliano Urruti à la 80e minute de jeu.

À vrai dire, Bojan a connu l'un de ses meilleurs matchs de la saison, surtout en première demie. Certes, il a été un peu plus effacé lors de la seconde demie, mais d’après Wandrille Lefèvre, c’est tout à fait normal.