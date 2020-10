Rumeurs d'échange de Marc-André Fleury | «J'aurais quand même apprécié que McCrimmon me parle de la situation»

«Je m’attendais à ce que Lehner ait ce nouveau contrat. À la suite de la confirmation, je me suis demandé dans quelle ville je pourrais bien aboutir... Durant quelques semaines, je savais que le DG tentais de m'échanger. Mais, avec mon salaire annuel (7 millions $ par année), je me doutais que ce ne serait pas facile… Je me sens peut-être un peu moins important pour l'équipe, mais ça fait partie du hockey de la LNH. Beaucoup de joueurs vivent la même chose au cours de leur carrière. Je ne suis pas différent d'eux. Cela dit, j'aurais quand même apprécié que McCrimmon me parle de la situation. Ça fait plusieurs années que je suis dans la ligue...»