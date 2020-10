Impact de Montréal | Un dernier match avant le retour au pays

L’Impact de Montréal affrontera l'Inter Miami pour la première fois de son histoire, samedi soir, une équipe d’expansion qui a peiné en début de saison, mais qui est en train de remonter la pente grâce à des acquisitions de haut profil.

L’Inter Miami, ce n’est rien de moins que les deux frères Higuain (Gonzalo et Federico). C’est Blaise Matuidi, Lewis Morgan et plusieurs joueurs d’expérience MLS comme Brek Shea, Leandro Gonzalez Pirez et Juan Agudelo. La seule bonne nouvelle pour l'Impact, c’est que Rodolfo Pizarro, le deuxième meilleur marqueur de l'équipe, manquera à l’appel.

« J’ai énormément de respect pour ce que cette équipe a pu faire au niveau des acquisitions », a indiqué l'entraîneur Thierry Henry, vendredi matin.