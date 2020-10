Ligne de centre | «Danault fait partie des indispensables» -Dany Dubé

Le directeur général du Canadien de Montréal Marc Bergevin a réglé une foule de dossiers au cours des dernières semaines, mais pas celui touchant l’attaquant Phillip Danault.

Interrogé sur la situation de Danault lors de la vidéo-conférence touchant le renouvellement de contrat de Brendan Gallagher, Bergevin a souligné les qualités du jeune homme tout en notant au passage que le Tricolore était bien nanti au centre avec d’autres jeunes qui poussent tel Ryan Poehling et Jake Evans.

Simple tactique de négociation du DG envers son joueur? Les commentaires ne donnaient pas l’impression que Danault est indispensable à l’équipe, a fait remarquer l’animateur Mario Langlois.

« Si c’est le cas, ça m’attriste, parce qu’il fait partie des indispensables », note l’analyste Dany Dubé.

« Quand tu parles de stabilité dans une équipe, c’est ton gardien de but, tes défenseurs, ta ligne de centre… La dernière étape, c’est tes ailiers. Les ailiers, c’est ce que tu as de plus facile à trouver.