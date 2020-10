«Le bateau de l’Impact s’en va à la dérive» - Jeremy Filosa

Ensuite le gardien Clément Diop doit rentrer en France pour des raisons personnelles. On comprend que pour des joueurs qui n’ont pas vu certains membres de leur famille depuis près de 10 mois, à un moment donné, ce sont des choses qui peuvent arriver.

On connaît tous la situation en France, et ce n’est pas demain que Diop pourra réintégrer le groupe, lui qui devra se mettre en quarantaine pendant 10 jours à son retour, avant de pouvoir revenir dans la formation.

Luis Binks sera suspendu pour le prochain match à cause d’accumulation de cartons jaunes. Et avec la blessure de Rod Fanni, la défensive centrale sera probablement composée de Rudy Camacho, Joël Waterman et Karifa Yao lors du prochain match.

Henry ne s’est pas aidé

Henry a été placé dans une situation impossible, et plusieurs éléments sont hors de son contrôle. Mais les récentes blessures à Zachary Brault-Guillard et Rod Fanni lui reviennent. Même dans des matchs hors de portée, Brault-Guillard est rarement sorti du terrain. Et Rod Fanni, 38 ans, qu’on a laissé moisir sur le banc pendant plusieurs semaines, a finalement été jeté dans la mêlée comme partant quatre fois de suite en 12 jours!

Pourquoi ne pas avoir permuté avec Waterman ou Yao à l’occasion lors de cette séquence?

Non seulement cela, mais on voit aussi que les chevaux de bataille au milieu de terrain Samuel Piette et Victor Wanyama ne sont plus eux même. La fatigue les a aussi rattrapés.