Départs et défaites | « Le positif? C’est vraiment dur ce soir » -Thierry Henry

« Ça fait trois fois qu'on joue cette équipe de New England et qu'on se fait avoir de la même façon...

« On a mis en place un plan de match qui n'a pas été appliqué. Nous avons encore perdu un joueur. Nous gérons ce que nous avons à gérer avec les moyens qu'on a. Il nous reste encore un match avant de partir se ressourcer à la maison. »

Pas assez combatifs

« Nous sommes déçus d'avoir manqué de combativité pour égaler leur énergie », a pour sa part noté Shamit Shome.

« Nous avons eu de la difficulté dans le passé avec les débuts de match. Nous devons nous améliorer à ce niveau. Je ne pense pas que nous pouvons avoir des excuses. Nous nous sommes bien préparés.

« Nous étions optimistes. Mais avant de parler de tactique, nous devons parler de désir et d'intensité. Nous devons tous réfléchir à ce que nous avons mal fait et comment changer notre mentalité parce que ce n'est pas assez bon. Je suis content que James (Pantemis) ait joué son premier match. Il a bien fait et peut construire là-dessus. »

Pas assez proactifs

« Lorsque tu tires de l'arrière à la mi-temps, tu sais que quelque chose doit changer », a souligné Amar Sejdic.

« Nous devions améliorer notre volonté de gagner les premiers et deuxièmes ballons. Nous avons un peu mieux joué en deuxième demie. Nous savions que nous allions devoir être agressifs, mais nous avons été réactifs plutôt que proactifs en première demie. »