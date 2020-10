Contrat de Gallagher | «On le paie à sa juste valeur» -Guillaume Latendresse

Gros soupir de soulagement pour de nombreux partisans du Canadien de Montréal, mercredi, avec la mise sous contrat de l’attaquant Brendan Gallagher pour une durée de six ans et de 39 millions $ US.

L’annonce faite mardi par l’agent de Gallagher, selon laquelle les négociations étaient rompues, avait jeté un froid après la kyrielle de signatures de joueurs établis à Montréal et de de joueurs autonomes.

Le soulagement semblait partagé par les analystes de La Poche bleue, Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse, qui ont livré leurs impressions à l’animateur Mario Langlois moins d’une heure après l’annonce du Canadien.