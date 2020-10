L'Impact s'incline 3-2 contre le Revolution

Privé de l’un de ses piliers en attaque parti jouer sous d’autres cieux et de son gardien partant qui est retourné dans son pays, l’Impact de Montréal s’est logiquement incliné, mercredi, face au Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

L’Impact a encaissé deux buts rapides au début de ce match présenté à son « domicile » du New Jersey et il a finalement baissé pavillon 3-2.

Ketuka Manneh (13e), Teal Bundury (22e ) et Adam Buksa (52e) ont touché la cible pour le Revolution. La riposte de l’Impact est venue d'Amar Sejdic (27e) et de Ballou Tabla (90+2).

Avec Bojan et Zachary Brault-Guillard (blessés) absents en qualité de titulaires, le départ annoncé dans la journée de Saphir Taïder en milieu de journée a laissé un vide considérable à l’attaque.

Et pour doubler la mise, l’Impact a annoncé une heure avant le début du match que son gardien Clément Diop avait quitté les États-Unis afin de retourner en France pour des raisons personnelles. James Pantemis a ainsi eu droit à son premier départ dans la MLS.

L’Impact a amorcé la rencontre avec seulement 18 joueurs et la situation risque de ne pas s’améliorer lors du match de samedi contre l'Inter de Miami: Rod Fanni a quitté la rencontre en cours de route et Luis Binks a écopé d'un carton jaune qui mène à une suspension.

L'Impact assiégé

Dire que cela a mal commencé pour l'équipe de Thierry Henry relève de l'évidence. L'Impact était débordé.

Une gaffe défensive de Rudy Camacho a permis à Adam Buksa de s'échapper vers Pantemis mais, beau joueur, il a remis à son coéquipier Kekuta Manneh, complètement seul, pour un but aisé à la 13 minute.

Trois minutes plus tard, le Revolution comptait 7 tirs au but... contre aucun. Et la formation de la Nouvelle-Angleterre a doublé la mise à la 20e minute à la suite d'une tête digne d'un missile de la part de Teal Bunbury.

L'Impact a réduit l'écart à la 27e lorsque Romell Quoito s'est avancé profondément sur l'aile droite. Son court centre a profité à Amar Sejdic qui a compté son deuxième but en deux rencontres.

Buksa, qui connaît un fort match, a redonné une avance de deux buts aux siens à la 55e minute.

Ballou Tabla, inséré dans la rencontre à la 55e minute, a inscrit un deuxième but pour l'Impact durant les arrêts de jeu.

Mais, trop peu. Trop tard.