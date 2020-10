La fin avec l'Impact | Saphir Taïder s'en va jouer en Arabie saoudite

« C'est une opportunité que je ne pouvais pas refuser, a dit Saphir Taïder. Je quitte avec le coeur déchiré car je me sentais vraiment très bien dans ce club et ma famille était très bien dans cette ville. Je vais garder de magnifiques souvenirs. Je veux remercier mes coéquipiers, le staff, Olivier Renard, Thierry Henry, le propriétaire Joey Saputo qui a tout fait pour ma famille et moi, ici et à Bologne, et finalement les supporters qui m'ont fait sentir à la maison dès mon arrivée. Ce n'est qu'un au revoir... Pourquoi pas revenir un jour. »