Autre match de six points pour l’Impact

Les joueurs de l’Impact sont fatigués mentalement et physiquement, selon ce que nous expliquait Thierry Henry mardi en point de presse. « Tout le monde est au bout du rouleau. »

Mais fatigué ou pas, l’Impact devra puiser au bout de ses ressources, car mercredi soir, ils affrontent le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, un club qu’il pourchasse au classement. Les Revs sont sixièmes dans l’Est avec cinq points d’avance.

Ils occupent le dernier rang donnant accès directement aux matchs éliminatoires. Les équipes sept à dix devront passer par un match suicide. C’est là où se trouve présentement l’Impact, au huitième rang.

Mercredi soir, l’Impact jouera un quatrième match en 12 jours et le réservoir est à sec. Hier le club n’a même pas pu jouer un match amical à l’entrainement, étant donné qu’il n’y avait pas suffisamment de joueurs disponibles. Ce sont loin d’être des conditions pour un club professionnel.

Qui y sera?

Malheureusement, Henry et son équipe ne sont pas généreux sur ce qui se passe à l’infirmerie. Saphir Taïder, que l’on attendait il y a une semaine à Columbus n’est toujours pas revenu, au jeu. Selon des informations qui circulent mercredi, il quitterait l'Impact pour se joindre à un club saoudien.

On nage aussi en plein mystère concernant Maxi Urruti, qui a raté le dernier match.

La bonne nouvelle, c’est que Romell Quioto nous a démontré dimanche qu’il est à apte à reprendre sa place dans l’alignement partant. Les jeunes comme Ballou Tabla, Mason Toye et Amar Sejdic doivent se tenir prêts, car on voudra assurément leur faire enchainer les matchs et les minutes.

Un Shamit Shome pourrait aussi prendre la place d’un Jorge Corrales à la position de défenseur latéral gauche, lui qui en a arraché lors du dernier match.

La fatigue risque d’être un facteur ce soir, surtout en deuxième demie pour des joueurs qui en ont beaucoup donné récemment. On parle ici de Luis Binks, Rod Fanni, Zachary Brault-Guillard, Samuel Piette et Victor Wanyama. Henry compte sur eux match après match.

Il ne faut pas oublier qu’il y a un autre duel samedi face à Miami, un autre match de six points, avant de rentrer à Montréal.

Et les Revs, eux?

Il se marque peu de but lorsque le Revolution joue. Ils ont le plus bas total de buts marqués pour une équipe présentement classée pour les séries 17, et le deuxième plus bas total aussi pour les buts concédés, 14.

Selon l’entraineur Bruce Arena, chez les blessés, l’attaquant étoile Gustavo Bou pourrait effectuer un retour au jeu ce soir, tandis que Cristian Penilla est perdu pour au moins quelques matchs.

Le match entre l’Impact et le Revolution sera diffusé sur l'ensemble de nos plateformes dès 19h30.