Tyler Toffoli à Montréal | «Les acquisitions et les performances en séries m’ont convaincu»

Toffoli, qui est apte à jouer comme ailier droit et comme ailier gauche, se dit ouvert à jouer l’une ou l’autre des positions sans problème. Peu importe où l’entraineur aura besoin de lui.

« On voit que c’est une équipe qui a une bonne éthique de travail et ils pourchassent toujours la rondelle. Ce n’est pas plaisant pour l’adversaire. En plus, ils frappent beaucoup. On dirait vraiment que ce club s’en va dans la bonne direction. »

Rappelons que Toffoli a signé un contrat de quatre ans avec le Canadien, d’une valeur annuelle de 4,25 M$ par saison.