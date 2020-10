« Tout le monde est fatigué et au bout du rouleau » -Thierry Henry

En parlant de Quioto, Henry n’a pas cru bon revenir sur ses propos de dimanche soir, alors qu’il avait été sévère envers son attaquant qui avait raté une chance en or en deuxième demie de créer l’égalité.

« Même deux jours plus tard, j’ai la même opinion. Mais je ne dirais pas que j’ai été sévère, je dirais plus que j’ai été honnête. Mais c’est vrai que Romell est bien entré et a changé la dynamique du match. On compte beaucoup sur lui et dans cette situation spécifiquement, c’est de cette façon que je l’ai vu. »

Dans la bonne direction

Malgré le fait qu’Henry travaille constamment avec un alignement rapiécé, on commence à voir que le club joue plus à son image. Si pendant des années l’Impact était un club surtout reconnu presque uniquement pour sa contre-attaque, l’histoire en est tout autre aujourd’hui.