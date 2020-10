Oscar Rivas face à Tyson Fury?

Et ce serait bien sûr un combat de championnat du monde WBC, exactement ce qu’attend depuis toujours Rivas. Sans rien enlever aux autres catégories de poids, la division des poids lourds possède toujours un grand pouvoir d’attraction. Et ce combat entre Fury et Rivas serait le plus grand pour un boxeur d’ici depuis Jean Pascal et Bernard Hopkins, Lucian Bute et Karl Froch ou même Arturo Gatti contre Floyd Mayweather et Oscar De la Hoya.