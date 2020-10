Taylor Hall choisit les Sabres de Buffalo

Taylor Hall a finalement choisi de poursuivre sa carrière avec les Sabres de Buffalo.

L’ailier de 28 ans a surpris plusieurs observateurs de la LNH en choisissant cette équipe.

Hall était joueur autonome sans compensation.

Il était le plus convoité de la cuvée 2020.

Il s’est entendu pour un contrat d’un an et d’une valeur de huit millions américains, dimanche soir.

Taylor Hall a été le premier choix du repêchage de 2010.

Il a joué avec les Oilers d’Edmonton, les Devils du New Jersey et les Coyotes de l’Arizona.

Ces derniers temps, bien des amateurs du Canadien ont exprimé le désir de voir Taylor Hall jouer avec Montréal, puisqu'il aurait certainement apporter de sérieux renforts à l'attaque.

En 2019-20, Hall a évolué au sein des Devils et des Coyotes : il a amassé 16 buts et 52 points en 65 matchs. Il a ajouté six points en neuf parties éliminatoires avec les Coyotes.

Hall a récolté 218 buts et 563 points en 627 matchs en carrière dans le circuit Bettman. Il a par ailleurs remporté le trophée Hart en tant que joueur le plus utile de la ligue, en 2017-18.