Canadien de Montréal | Prolongation de deux ans pour le défenseur Xavier Ouellet

Le Canadien de Montréal a annoncé vendredi soir qu’il s'était entendu sur les termes d'une prolongation de contrat de deux saisons à deux volets avec le défenseur Xavier Ouellet.

La première année de l'entente rapportera 725 000$ à Ouellet dans la LNH et 425 000$ dans la Ligue américaine, alors qu'il touchera 750 000$ et 425 000$ pour la deuxième année. Il touchera également 475 000$ en salaire garanti pour la saison 2021-2022).

Ouellet, 27 ans, a pris part à 12 matchs avec le Canadien dans la LNH, en 2019-2020. L'athlète originaire de la France a récolté deux aides en plus de purger 4 minutes de punition.

Il a également joué 39 matchs dans la Ligue américaine, avec le Rocket de Laval, présentant un dossier de neuf buts et 15 aides. Ouellet a mené l'équipe avec 11 aides en avantage numérique, en plus de mener les défenseurs du Rocket pour les buts, les points et les tirs.

Notons qu’il a été capitaine du Rocket de Laval pour une deuxième saison d’affilée.

En carrière dans la LNH (avec les Red Wings de Detroit et le Canadien), Ouellet a récolté 28 points (5 buts, 23 mentions d’aide) en 172 matchs de saison régulière.

Le défenseur de 6'1'' et 193 lb a également disputé dix matchs en séries éliminatoires avec Montréal cette saison, où il a amassé une aide et présenté un différentiel de +2.

Ouellet a été un choix de deuxième tour, 48e au total des Red Wings lors du repêchage de la LNH en 2011.