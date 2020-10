Le Canadien de Montréal a fait l'acquisition, vendredi, de l'attaquant Brandon Baddock.

Il s'agit d'un contrat d'un an à deux volets en vue de la saison 2020-2021.

L'entente rapportera 700 000$ à Baddock dans la LNH et 110 000$ dans la Ligue américaine.

Âgé de 25 ans, Baddock a disputé 50 matchs avec les Devils de Binghamton dans l'AHL en 2019-2020.

Le joueur de centre de 6 pieds trois pouces et 220 livres a inscrit six buts et ajouté neuf aides, en plus de purger 114 minutes de punition.