Contrat à long terme entre Josh Anderson le Canadien de Montréal

Le Canadien de Montréal s’est entendu avec sa nouvelle acquisition, Josh Anderson.

Le directeur général a accordé à l'attaquant un contrat de sept saisons et un salaire annuel moyen de 5,5 millions $ américains.

L’entente est d’une valeur totale de 38,5 millions $. Il semble que ce contrat contient une clause de non-échange. Il s’agit d’une importante augmentation de salaire pour Anderson, lui qui a obtenu 1,85 million $ à sa dernière année de contrat.

Il y a deux jours, le Tricolore a cédé l'attaquant Max Domi et un choix de troisième tour au repêchage de 2020 pour obtenir les services de l'attaquant de six pieds et trois pouces, 222 livres.

Âgé de 26 ans, Anderson allait devenir joueur autonome avec compensation.

Il n’a récolté que quatre points en 26 matchs la saison dernière avec les Blue Jackets. Notons qu’il a subi une blessure importante à l’épaule qui l’a incommodé pour pratiquement toute la dernière campagne. Cela dit, le joueur serait complètement guéri.

Anderson a connu sa meilleure campagne dans la LNH lors de la saison 2018-2019 avec 47 points (27 buts) en 82 rencontres.

En 267 matchs depuis son arrivée dans le circuit Bettman, le choix de 4e ronde des Blue Jackets en 2012 a enregistré 115 points, dont 65 buts.