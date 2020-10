Le contrat de Noah Juulsen prolongé avec le Canadien

Le début de carrière de Noah Juulsen ne se passe pas comme l’espérait le Canadien. Le jeune homme a été aux prises avec une vilaine blessure à un œil qui l’a considérablement ralenti. La saison dernière, il n’a joué que 13 matchs avec le Rocket de Laval, récoltant trois passes.

Mais le Canadien n’est pas prêt à l’abandonner. Jeudi le Tricolore a accordé un contrat d’un an, à deux volets au défenseur de 23 ans. Juulsen touchera 700 000$ s’il joue à Montréal ou 125 000$ s’il évolue pour le Rocket.

Depuis le début de sa carrière, le natif de Surrey en Colombie-Britannique a joué 44 matchs avec le Tricolore.

Timmins regrette un peu son choix

En entrevue au réseau TSN, le directeur du dépistage du Canadien Trevor Timmins a indiqué qu’en 2015, le Canadien avait aussi l’œil sur le Québécois Anthony Beauvillier.

« C’est certain que lorsqu’on voit à quel point les blessures ont affecté Juulsen depuis le début de sa carrière et on observe l’évolution d’un Anthony Beauvillier avec les Islanders, ça nous porte à réfléchir. On l’aimait beaucoup Anthony aussi. Je ne veux pas trop parler, car Juulsen est un membre de notre équipe, mais c’est certain que si j’avais à refaire, avec l’information que j’ai aujourd’hui, j’aurais pris Beauvillier. »

Juulsen a été sélectionné par le Canadien au 26e rang, Beauvillier 28e par les Islanders.

Timmins s’est aussi défendu par rapport au fait qu’il n’avait pas sélectionné cette année de joueurs de la LHJMQ.

« Quand j’entends les gens dire que j’ai un préjudice contre les joueurs d’ici ça me fait très mal. Il n’y a rien de plus faux. Est-ce que je préfèrerais repêcher des joueurs d’ici? Absolument! Demandez à Marc Bergevin, il vous le dira aussi. Mais nous ne sommes pas toujours dans une position pour le faire. Mais c’est sûr que je préfère toujours prendre des Québécois avant tout. »